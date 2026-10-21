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यूपी: यमुना में फेंका जाल, मछली की जगह फंस गया कुछ ऐसा; डरकर भाग खड़े हुए लोग

Wed, 21 Oct 2026 09:31 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 09:31 PM IST
सार

वनकर्मियों ने नदी में पड़े जाल समेत अजगर को बाहर निकाला। जाल काटकर अजगर को सुरक्षित बचाया गया। इसके बाद उसे यमुना के बीहड़ के प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया।

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python instead of fish got caught in net in Yamuna River in agra
वन विभाग ने रेस्क्यू किया अजगर। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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यमुना नदी में रोक के बाद भी चोरी छिपे मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसकी ही बानगी जैतपुर के नौगवां इलाके में यमुना नदी में डाले गए जाल से तब मिली, जब इसमें मछली की जगह एक अजगर फंस गया था। मंगलवार की शाम मूर्तियां विसर्जन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने यह दृश्य देखा तो उनके होश उड़ गए। लोग डरकर किनारे से भागने लगे। वन विभाग की टीम ने एक घंटे में रेस्क्यू कर उसे यमुना के बीहड़ में छोड़ा। विभाग नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाले की पहचान करने में जुटा है।
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नौगवां में यमुना नदी के किनारे चित्राहाट पुलिस ने मूर्तियां विसर्जन के लिए कुंड खुदवाया है। मंगलवार की शाम क्षेत्र के लोग कुंड में प्रतिमा विसर्जन कर रहे थे। इसके बाद यमुना स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने जाल में फंसे अजगर को देखा तो उनके होश उड़ गए। अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर चित्राहाट पुलिस भी नदी किनारे पहुंची। अजगर को देखकर वन विभाग को सूचना दी।
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अजगर को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वनकर्मियों ने नदी में पड़े जाल समेत अजगर को बाहर निकाला। जाल काटकर अजगर को सुरक्षित बचाया गया। इसके बाद उसे यमुना के बीहड़ के प्राकृतिक रहवास में छोड़ दिया। वन विभाग की टीम नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाले की पहचान करने में जुटी है।
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जाल में फंसे अजगर को रेस्क्यू किया है। मछली पकड़ने के लिए जाल डालने वाले की पहचानकर तलाश की जाएगी। जिससे विधिक कार्रवाई हो सके। -राजवीर सिंह सेंगर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानकी रेंज जैतपुर
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