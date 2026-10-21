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आगरा में श्मशान घाट पर जला दी कुत्ते की चिता: भड़क उठे हिंदूवादी नेता, कमेटी पदाधिकारियों पर केस दर्ज

Wed, 21 Oct 2026 07:51 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 07:51 PM IST
सार

आगरा के ताजगंज श्मशान घाट पर मानव शवों की चिताएं जलाने वाले स्थान पर कुत्ते की चिता जलती देख हिंदूवादी नेता भड़क गए। उन्होंने मौके पर मौजूद कमेटी के लोगों से इसकी शिकायत की। आरोप है कि कमेटी के लोग अभद्रता करने लगे।

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Dog cremated at cremation ground in Agra FIR registered
ताजगंज श्मशान घाट। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के ताजगंज मोक्ष धाम में बने अंतिम संस्कार स्थल पर कुत्ते की चिता जलाने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। बुधवार को परिचित के शव का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे हिंदूवादी नेता अनुपम शर्मा की तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने श्मशान घाट की प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों, प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
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मुस्तफा क्वार्टर, आगरा कैंट निवासी अनुपम शर्मा कई हिंदू संगठनों से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि 21 अक्तूबर को वह परिचित के अंतिम संस्कार के लिए ताजगंज मोक्षधाम पहुंचे। वहां उन्होंने मानव शवों की चिताएं जलाने वाले स्थान पर कुत्ते की चिता जलती देखी। उन्होंने मौके पर मौजूद कमेटी के लोगों से इसकी शिकायत की। आरोप है कि कमेटी के लोग अभद्रता करने लगे।
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इस दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने स्वीकार किया कि कुत्ते का अंतिम संस्कार उसी ने हिंदू रीति रिवाज से कराया है। अनुपम शर्मा का कहना है कि इस कृत्य से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है।

मामले में शिकायत पर ताजगंज पुलिस ने कमेटी के पदाधिकारी, प्रबंधक व अन्य कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। -यतेंद्र नागर, एसीपी ताज सुरक्षा

कुत्ते के अंतिम संस्कार की जानकारी पर कमेटी के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच की। कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि आगे से ऐसा न हो। जहां तक अभद्रता का आरोप है, किसी ने अभद्रता नहीं की है। -अनिल जिंदल, अध्यक्ष, श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी



 
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