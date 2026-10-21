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बाइकों की आमने-सामने से भीषण भिड़ंत: उछलकर दूर जा गिरे युवक, पैथोलॉजी संचालक सहित दो की मौत; एक गंभीर घायल

Wed, 21 Oct 2026 08:14 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 08:14 PM IST
सार

बाइकों की भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के सवार उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में एक युवक की माैके पर ही माैत  हो गई, जबकि दूसरे ने उपचार के दाैरान दम तोड़ दिया। घटना से परिेवार में कोहराम मच गया। 

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Two killed in head on collision between two bikes in Etah
युवक का फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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एटा के सरावल-धुमरी मार्ग पर बुधवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पैथोलॉजी संचालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक ने कासगंज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
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जैथरा थाना क्षेत्र के गांव धुमरी निवासी मनोज कुमार (40) की कासगंज के सरावल में पैथोलॉजी लैब है। बुधवार दोपहर वह बाइक से लैब पर जा रहे थे। इसी दौरान धर्मपुरा निवासी ज्ञान प्रकाश (35) अपने साथी सरावल निवासी धर्मवीर के साथ बाइक से जा रहे थे। सिढ़पुरा-धुमरी मार्ग पर गांव सरावल के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के सवार उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ज्ञान प्रकाश और धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राहगीरों व स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों घायलों को कासगंज ले गए। वहां उपचार के दौरान ज्ञान प्रकाश की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल धर्मवीर का उपचार चल रहा है। धुमरी निवासी राजकुमार ने बताया कि मनोज कुमार के घर पर राजमिस्त्री काम कर रहे थे। इस वजह से मनोज बुधवार को देर से निकले थे। वह रोजाना सुबह नौ बजे पैथोलॉजी लैब पहुंचते थे लेकिन बुधवार को करीब तीन बजे घर से निकले थे। मनोज के तीन बच्चे हैं उनकी मौत के बाद पत्नी व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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हादसे की जानकारी मिलते ही धुमरी चौकी प्रभारी धर्मेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। -राजेश सिंह, सीओ अलीगंज


 
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