बाइकों की आमने-सामने से भीषण भिड़ंत: उछलकर दूर जा गिरे युवक, पैथोलॉजी संचालक सहित दो की मौत; एक गंभीर घायल

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जैथरा थाना क्षेत्र के गांव धुमरी निवासी मनोज कुमार (40) की कासगंज के सरावल में पैथोलॉजी लैब है। बुधवार दोपहर वह बाइक से लैब पर जा रहे थे। इसी दौरान धर्मपुरा निवासी ज्ञान प्रकाश (35) अपने साथी सरावल निवासी धर्मवीर के साथ बाइक से जा रहे थे। सिढ़पुरा-धुमरी मार्ग पर गांव सरावल के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइकों के सवार उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ज्ञान प्रकाश और धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों व स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों घायलों को कासगंज ले गए। वहां उपचार के दौरान ज्ञान प्रकाश की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल धर्मवीर का उपचार चल रहा है। धुमरी निवासी राजकुमार ने बताया कि मनोज कुमार के घर पर राजमिस्त्री काम कर रहे थे। इस वजह से मनोज बुधवार को देर से निकले थे। वह रोजाना सुबह नौ बजे पैथोलॉजी लैब पहुंचते थे लेकिन बुधवार को करीब तीन बजे घर से निकले थे। मनोज के तीन बच्चे हैं उनकी मौत के बाद पत्नी व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।हादसे की जानकारी मिलते ही धुमरी चौकी प्रभारी धर्मेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।