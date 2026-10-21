फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Worker faints due to toxic gas while cleaning septic tank in agra

सेप्टिक टैंक में बेहोश हुआ मजदूर: सफाई के लिए उतरा था, साथी ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला; हालत गंभीर

Wed, 21 Oct 2026 09:42 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 21 Oct 2026 09:42 PM IST
सार

जहरीली गैस के प्रभाव से मजदूर बेहोश हो गया। यह देख दूसरे मजदूर राजकुमार ने बिना समय गंवाए रस्सी के सहारे टैंक में उतरकर अजय को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन
Worker faints due to toxic gas while cleaning septic tank in agra
गंभीर हालत पर मजदूर सीएचसी से रेफर कर दिया गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव चैंकोरा में बुधवार को एक किसान के घर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा टल गया। टैंक के अंदर जहरीली गैस की चपेट में आने से एक मजदूर बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे उसके साथी मजदूर ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए रस्सी के सहारे बाहर निकाला। आनन-फानन में घायल मजदूर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे आगरा स्थित एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन


जगन विहार कॉलोनी निवासी दो वाल्मीकि समुदाय के मजदूर 30 वर्षीय अजय और 35 वर्षीय राजकुमार बुधवार को चैंकोरा गांव में एक किसान के घर सेप्टिक टैंक की सफाई करने गए थे। सुबह करीब 11 बजे मजदूर अजय जैसे ही सेप्टिक टैंक के अंदर उतरा, वहां मौजूद जहरीली गैस के प्रभाव से वह अचेत होकर बेहोश हो गया। यह देख दूसरे मजदूर राजकुमार ने बिना समय गंवाए रस्सी के सहारे टैंक में उतरकर अजय को सुरक्षित बाहर निकाला। 
विज्ञापन


घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन व ग्रामीण बेहोश हुए अजय को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरावली पहुंचे, जहां अधीक्षक डॉ. राघवेंद्र सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए एंबुलेंस से एसएन हॉस्पिटल, आगरा रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार अजय का इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला संज्ञान में है। बुधवार दोपहर को चैंकोरा में सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे युवक को अचेत होने पर उसे सीएचसी किरावली पर लाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद उसका साथी भी ठीक है। किरावली सीएचसी से अजय को एसएन आगरा रेफर किया गया है। अब हालत में सुधार हैं। -शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed