{"_id":"6aa27a1ee574f6f3240ffbc5","slug":"video-no-clue-yet-of-men-who-assaulted-woman-on-geeta-jayanti-express-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: गीता जयंती एक्सप्रेस में महिला को पीटने वालों का नहीं लगा सुराग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस (11842) में महिला यात्री को पीटने के वायरल वीडियो की जांच दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। आगरा कैंट आरपीएफ ने स्टेशन के सभी छह प्लेटफॉर्म और आसपास के हिस्सों में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घटना की पुष्टि करने वाला कोई फुटेज या आरोपियों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। कैंट आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद आगरा क्षेत्र में सीसीटीवी जांच कराई गई। फुटेज में घटना से संबंधित कोई हलचल नहीं मिली। आगरा मंडल के अन्य संबंधित स्टेशनों पर भी जांच कराई गई है। इसके अलावा धाैलपुर व मथुरा में भी सीसीटीवी फुटेज देखी गई। घटना झांसी मंडल क्षेत्र की होने की आशंका के चलते वहां की आरपीएफ भी जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल करीब एक मिनट 55 सेकंड के वीडियो में ट्रेन के शौचालय के पास पीली साड़ी पहने महिला और एक युवक के बीच हुआ विवाद दिखाई दे रहा है।

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