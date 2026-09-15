{"_id":"6aa91b74a3f9781b6e02b007","slug":"video-neet-qualifier-turned-train-thief-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कैंसर पीड़ित प्रेमिका को बचाने की चाह में बना अपराध, नीट क्वालीफाई युवक बना चोर, इलाज पर लुटाए 80 लाख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। ट्रेनों में यात्रियों के सामान पर हाथ साफ कर लग्जरी लाइफस्टाइल जीने वाले दो शातिर चोरों को आगरा कैंट जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। इनमें पुनीत नाम का आरोपी नीट की परीक्षा क्वालीफाई कर चुका है। जीआरपी की पूछताछ में पुनीत ने बताया कि उसने गर्लफ्रेंड को कैंसर होने के बाद उसके इलाज पर करीब 80 लाख रुपये खर्च किए। दोनों आरोपी चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करते थे और एक वारदात के बाद जगह बदल देते थे। दोनों पर दो दर्जन से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 25 लाख रुपये के आभूषण बरामद किए हैं।

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