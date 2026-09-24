VIDEO: नाली के पानी के विवाद में मां-बेटा पीटे, पथराव, गांव छोड़ने की धमकी

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आगरा के बाह के बासौनी के नीमडाडा गांव में नाली में पानी निकासी के विवाद में बृहस्पतिवार को मां-बेटा को पीटे जाने एवं घर पर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। नीमडाडा की काशन देवी ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी परिवार ने नाली रोक दी है। नाली में पानी चले जाने की वजह से पड़ोसी परिवार बृहस्पतिवार को गाली गलौज कर रहा था। गाली देने से मना करने पर परिवार ने उन पर हमला कर दिया। जमीन पर गिरा कर लात घूसों से पीटा। चीख पुकार पर बेटा योगेश बचाने आया तो उसको भी पीटने लगे। जब दोनों जान बचाकर घर में घुसे तो उन्होंने घर पर पथराव किया। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस को देख कर पड़ोसी चले गये। पड़ोसी परिवार ने गांव छोड़ने की धमकी दी है। बासौनी पुलिस ने घायल मां-बेटा का मेडिकल कराया है। पुलिस ने जांच एवं कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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