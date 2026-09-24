बेकाबू लोडर का कहर: कार और बाइक को मारी टक्कर, 20 मीटर तक घसीटे दोनों वाहन; भीड़ ने दबोचा चालक

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हादसा दोपहर करीब दो बजे 100 फुटा रोड से टेढ़ी बगिया की ओर टाइल्स से भरा लोडर सीएनजी पंप के पीछे जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी कालिंदी विहार निवासी ऋषि परिहार की कार और नवीन यादव की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहन करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। कार आगे लगे हाइट बैरियर से जा भिड़ी।लोडर का ऊपरी हिस्सा लोहे के गार्डर से टकराकर करीब 10 मीटर दूर जा गिरा। गार्डर अगले पहियों में फंसने से लोडर आगे नहीं बढ़ सका। बुधवार से बंबा रोड पर प्राचीन जाहरवीर बाबा का मेला चल रहा है। ऐसे में लोडर के आगे बढ़ने पर बड़ा हादसा हो सकता था।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि चालक ने अपना नाम शाहबुद्दीन बताया है। वह राजस्थान का रहने वाला है। नशे में होने की आशंका पर उसका मेडिकल कराया जा रहा है। ट्रक को कब्जे में लेकर तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।