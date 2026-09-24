यूपी: दुपट्टे से दबाया गला, फिर काट दी गर्दन, प्रेमिका को दी इतनी भयानक मौत; कांप उठेगा कलेजा

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कासगंज के अशोक नगर इलाके में ट्यूबवेल की छत पर जिस युवती का निर्वस्त्र अवस्था में शव मिला, उसकी हत्या प्रेमी ने ही की थी। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी सहित चार को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी प्रेमी ने चौंकाने वाला राज खोला। पुलिस के अनुसार प्रेमिका की रकम हड़पने के लिए उसका बेरहमी के कत्ल कर दिया गया।

जेवर हड़पने के लिए प्रेमी ने रची थी साजिश

पुलिस के अनुसार तीन लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के जेवर हड़पने के लिए समीर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। वारदात के बाद आरोपियों की योजना शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की थी, लेकिन अचानक एक गाड़ी आने और उसकी रोशनी पड़ने से आरोपी घबरा गए। इसके बाद शव को ट्यूबवेल की छत पर छोड़कर सभी फरार हो गए।







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पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रेमी समीर समेत अमित, अरसद और अरसलान को गिरफ्तार कर लिया है।





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आठ हजार रुपये उधार लेने के बाद बनाई थी हत्या की योजना

एसपी ओपी सिंह ने बताया कि पूछताछ में मुख्य आरोपी समीर ने बताया कि मृतका की पिछले तीन-चार साल से आरोपी अरसद से दोस्ती थी। इसकी जानकारी होने पर समीर ने भी करीब दो-तीन महीने पहले युवती से दोस्ती कर ली थी। समीर को रुपयों की जरूरत थी, इसलिए कुछ दिन पहले युवती ने उसे आठ हजार रुपये दिए थे।



पुलिस के अनुसार, युवती ने समीर को बताया था कि उसके घर में कमेटी के कुछ रुपये और जेवर उसकी मां के पास रखे हैं। यदि वह उसे अपने साथ ले जाएगा तो वह रुपये और जेवर लाकर उसे दे देगी। यदि वह उसे साथ नहीं ले जाएगा तो उसे झूठे मामले में फंसा देगी। समीर ने रुपये और जेवर हड़पने तथा युवती से पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से अपने दोस्तों अरसद, अमित और अरसलान के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। चारों ने तय किया कि युवती घर से जो रुपये और जेवर लेकर आएगी, उन्हें आपस में बराबर बांट लेंगे।

दुपट्टे से गला दबाया, फिर चाकू से काटी गर्दन

पुलिस के अनुसार, समीर के कहने पर युवती घर में रखे 1,35,100 रुपये और सोने-चांदी के जेवर लेकर पहुंची थी। इसके बाद चारों आरोपी उसे फतेह सिंह के खेत के पास ले गए। वहां उसके गले में पड़े दुपट्टे से गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया गया। इसके बाद प्रेमी समीर ने चाकू से उसकी गर्दन काट दी, जिससे उसकी मौत हो गई।





पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने युवती के कपड़े और हवाई चप्पलें उतार दीं। वह जिस बैग में रुपये और जेवर लेकर आई थी, उसे भी आरोपियों ने अपने कब्जे में ले लिया। मोबाइल फोन से सिम निकालकर बैग, कपड़ों और चप्पलों को फतेह सिंह के खेत के पास पुरानी रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में आग लगाकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर इन वस्तुओं को भी बरामद किया है।







ये है पूरी घटना

कासगंज के अशोक नगर इलाके में ट्यूबवेल की छत पर युवती का शव मिला था। युवती की गला रेतकर हत्या हुई थी। इस मामले में मृतका के भाई ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। भाई ने बताया कि मंगलवार देर रात घर से लापता होने के पहले उसकी बहन ने कमरे में साथ सो रही बड़ी बहन को खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया था। बाद में बाहर से कुंडी लगाकर घर में रखे तीन लाख रुपये और जेवर लेकर घर से निकल गई थी। मृत युवती मां, दो भाइयों और एक बहन के साथ रह रही थी।