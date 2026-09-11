VIDEO: 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने जमकर किया सफर, 10 दिन में बचाए 6.43 लाख

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आगरा। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में यात्रा का रुझान बढ़ा है। 30 अगस्त से 9 सितंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 10 दिनों में कुल 5023 महिलाओं ने यात्रा की। इन यात्राओं पर मिलने वाली सुविधा से महिलाओं ने करीब साढ़े छह लाख रुपये की बचत की। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि 30 अगस्त को 92 महिलाओं ने 17,514 रुपये की यात्रा की। 31 अगस्त को 445 महिलाओं ने 54,306 रुपये, एक सितंबर को 452 ने 61,813 रुपये, दो सितंबर को 477 ने 60,796 रुपये, तीन सितंबर को 547 ने 71,480 रुपये, चार सितंबर को 499 ने 26,902 रुपये, पांच सितंबर को 453 ने 55,000 रुपये, छह सितंबर को 580 ने 90,845 रुपये, आठ सितंबर को 716 ने 96,709 रुपये और नौ सितंबर को सर्वाधिक 762 महिलाओं ने 1,08,072 रुपये की यात्रा की है ।

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