VIDEO: मिशन शक्ति टीम ने सुरक्षा व अधिकारों के प्रति किया जागरूक

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आगरा के खेरागढ़ में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर थाना खेरागढ़ की मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए नगर में पैदल मार्च निकाला। अभियान के तहत क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस टीम ने महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बालिकाओं को संकट के समय सुरक्षा के लिए पुलिस से तत्काल संपर्क करने की जानकारी भी दी गई।

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