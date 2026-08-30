VIDEO: रन विद हीलिक में दिया फिट रहने का संदेश

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आगरा में हीलिक मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का रन विद हीलिक: आगरास कम्युनिटी रन का आयोजन आज रविवार को किया गया। इसका शुभारंभ सुबह 5.30 बजे से एनीटाइम फिटनेस चर्च रोड से हुआ। कम्युनिटी रन की दूरी 4 किमी रही। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए। इसके आयोजन करने का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और फिट रहने का संदेश देना है। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर अमर उजाला, टैटू पार्टनर टैटू मंत्रा, क्लेरिटी हाइड्रेशन और फिटनेस पार्टनर एनीटाइम फिटनेस हैं।

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