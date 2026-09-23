{"_id":"6ab3cf3f717a4a99a60c8c54","slug":"video-married-woman-found-hanging-in-laws-accused-of-dowry-death-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फंदे पर लटकी मिली विवाहिता, दहेज हत्या का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के महाराजपुर गांव में मंगलवार को 28 वर्षीय विवाहिता संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटकी मिली। मायके वालों ने ससुरालीजन पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर विवाहिता को फंदे पर लटकाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। बरौली अहीर निवासी रुक्म सिंह ने बताया वर्ष 2020 में उनकी बहन रुक्मणि उर्फ वीनू (28) की शादी महाराजपुर निवासी जयप्रकाश के साथ हुई थी। भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रुक्मणि के साथ मारपीट करते थे। इस संबंध में कई बार पंचायत भी हुई। बहन के ससुरालीजन को रुपये भी दिए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से विवाद शुरू हो जाता था। भाई रुक्म सिंह का आरोप है कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे पति जयप्रकाश और अन्य ससुरालीजन ने रुक्मणि के साथ मारपीट की और घर में पंखे से लटकाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर मायके पक्ष के लोग बहन की ससुराल पहुंचे, तो ससुरालीजन नहीं मिले। रुक्मणि ने अपने पीछे पुत्र आरव (4) और पुत्री कीर्ति (2) को छोड़ गई हैं। मां की मौत से दोनों मासूमों के सिर से मां का साया उठ गया है।

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