VIDEO: जमीन के साैदे में बेचा ईमान

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आगरा। थाना एकता क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 1.40 करोड़ में जमीन का सौदा कर 96.11 लाख रुपये ले लिए। बाद में उसकी नीयत बदल गई। उसने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए प्लॉटिंग कर जमीन अन्य लोगों को बेच दी। पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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