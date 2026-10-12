VIDEO: सब्जी खरीदने आए व्यक्ति को पीटा

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आगरा के अकोला बाजार में सब्जी खरीदने आए एक व्यक्ति के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। नगला झीलरा निवासी प्रमोद कुमार चाहर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 अक्तूबर की शाम करीब 7 बजे वह अकोला बाजार में सब्जी लेने गए थे। उसी दौरान अकोला के ऊधर थोक निवासी धर्मेंद्र ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और बिना किसी कारण के गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शोर सुनकर जब आसपास के लोग एकत्र होने लगे, तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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