VIDEO: किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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आगरा के अछनेरा थाना पुलिस ने एक गांव की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 20 सितंबर को 56 वर्षीय चंद्रवीर सिंह के खिलाफ 25 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीपी शैलेंद्र सिंह ने बताया आरोपी को मंगलवार को फरह रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।

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