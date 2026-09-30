VIDEO: 19 दिन बाद भी नहीं मिली अगवा युवती, परिजन ने की 21 हजार इनाम की घोषणा

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आगरा के बाह में अगवा युवती का 19 दिन बाद भी सुराग न लगने पर चिंतित परिजन ने सुराग देने वाले को 21 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। पुलिस ने सुरागरसी के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी हैं। क्षेत्र के एक गांव से 10 सितंबर की दोपहर 1 बजे युवती अपने चचेरे भाई के साथ घर से बैंक के लिए निकली थी। बैंक पहुंचने से पहले ही बस्ती के युवक ने तमंचा लगा कर दोनों को अपनी कार में बिठा लिया। एक कॉलेज के पास चचेरे भाई को सड़क पर छोड़ कर कार सवार बंधक बना कर युवती को अपने साथ ले गए। चचेरे भाई ने घटना परिजन को बताई। उन्होंने 15 सितंबर को बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया बाह पुलिस की टीम युवती की सुरागरसी में जुटी है। कई जगह दबिश दी हैं। जल्द युवती को बरामद कर लिया जाएगा।

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