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VIDEO: 19 दिन बाद भी नहीं मिली अगवा युवती, परिजन ने की 21 हजार इनाम की घोषणा

Wed, 30 Sep 2026 11:57 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:57 PM IST
Kidnapped Woman Still Missing After 19 Days Family Announces Reward
आगरा के बाह में अगवा युवती का 19 दिन बाद भी सुराग न लगने पर चिंतित परिजन ने सुराग देने वाले को 21 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा सोशल मीडिया पर की है। पुलिस ने सुरागरसी के लिए कई ठिकानों पर दबिश दी हैं। क्षेत्र के एक गांव से 10 सितंबर की दोपहर 1 बजे युवती अपने चचेरे भाई के साथ घर से बैंक के लिए निकली थी। बैंक पहुंचने से पहले ही बस्ती के युवक ने तमंचा लगा कर दोनों को अपनी कार में बिठा लिया। एक कॉलेज के पास चचेरे भाई को सड़क पर छोड़ कर कार सवार बंधक बना कर युवती को अपने साथ ले गए। चचेरे भाई ने घटना परिजन को बताई। उन्होंने 15 सितंबर को बाह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। एसीपी बाह जितेंद्र कुमार ने बताया बाह पुलिस की टीम युवती की सुरागरसी में जुटी है। कई जगह दबिश दी हैं। जल्द युवती को बरामद कर लिया जाएगा।
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