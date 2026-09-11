VIDEO: जेएनएमसी अलीगढ़ ने विजेता बना, केडी मेडिकल कॉलेज रहा रनरअप

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इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने आवास विकास कॉलोनी स्थित होटल में क्विज कराई। इसमें प्रदेश के सात मेडिकल कॉलेजों की टीम शामिल रही। इसमें जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) के डॉ. मुसाहिद रजा और डॉ. निर्मलजीत कौर विजयी रहे। केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा के डॉ. सृष्टि गुलाटी और डॉ. मोहित सिंह रनरअप रहे।

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