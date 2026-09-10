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VIDEO: बोगस फर्मों से 8.45 लाख का आईटीसी क्लेम, 90 लाख का स्टॉक गायब

Dhirendra Singh

Updated Thu, 10 Sep 2026 03:08 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 03:08 PM IST







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आगरा। राज्य कर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआईबी) ने शाहगंज स्थित एक जूता फैक्टरी में बोगस फर्मों से आईटीसी क्लेम की आड़ में 8.45 लाख रुपये की जीएसटी चोरी पकड़ी है। जांच के दौरान स्टॉक में 90 लाख रुपये का अंतर मिला है। कार्रवाई के बाद व्यापारी ने छह लाख रुपये टैक्स जमा करा दिया। ... और पढ़ें

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