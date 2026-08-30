{"_id":"6a94043e2281e0b596056324","slug":"video-intoxicated-man-molests-young-woman-beats-up-her-brother-when-he-protests-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नशे में युवती से छेड़छाड़, विरोध पर भाई को पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: नशे में युवती से छेड़छाड़, विरोध पर भाई को पीटा
रक्षाबंधन पर भाई के साथ घर लौट रही एक युवती के साथ आगरा-मथुरा सीमा क्षेत्र में छेड़छाड़, अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। नशे में धुत कुछ युवकों ने उनके रास्ते को रोक लिया और युवती के साथ अश्लील इशारे करते हुए अभद्रता की। आरोप है कि पुलिस के सीमा विवाद में उलझने के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आहत होकर पीड़िता ने वीडियो जारी कर न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़िता के अनुसार, शुक्रवार को रक्षाबंधन पर वह अपने भाई के साथ घर लौट रही थी। तभी आगरा-मथुरा सीमा क्षेत्र में बीयर के नशे में धुत कुछ युवकों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। अश्लील इशारे करते हुए अभद्रता की। भाई ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने अपनी सोने की चेन व मोबाइल भी छीनने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद वह भाई के साथ मथुरा के थाना फरह और अछनेरा थाने पहुंची, लेकिन दोनों थानों की पुलिस इसे एक-दूसरे के सीमा क्षेत्र का मामला बताकर टालती रही। उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सकी है। शनिवार को पीड़ित युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में उसने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होगी। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में किसी बात पर विवाद हुआ था। पीड़िता ने थाना अछनेरा में तहरीर नहीं दी है। पीड़िता या उसके परिजन की ओर से तहरीर दिए जाने पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।