फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   In-Laws Open Fire on Young Man Bullet Hits His Leg

VIDEO: ससुरालियों ने युवक पर की फायरिंग, पैर में लगी गोली

Wed, 30 Sep 2026 11:39 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 30 Sep 2026 11:39 PM IST
In-Laws Open Fire on Young Man Bullet Hits His Leg
आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में ईधौन-हिमायुंपुर के बीच जंगल में मंगलवार शाम बाइक सवार ससुरालियों ने युवक को घेरकर फायरिंग कर दी। गोली युवक के दाहिने पैर की पिंडली में जा धंसी। दूसरी गोली मोटरसाइकिल की टंकी में लगी। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया है। पीड़ित के भाई ने साले, ससुर और एक अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डौकी गांव के हरलाल का पुरा नदौता निवासी कृष्णा ने करीब एक वर्ष पहले फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र की नई बस्ती निवासी माही से प्रेम विवाह किया था। बताया गया है कि दोनों परिवार इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई। कृष्णा का आरोप है कि इसके बाद उसका साला आए दिन मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस संबंध में उसने न्यायालय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सोमवार को भी धमकी दिए जाने की शिकायत थाना डौकी में की गई थी। कृष्णा के अनुसार मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे वह थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र स्थित पसीना वाले हनुमान जी के दर्शन कर बाइक से घर लौट रहा था। ईधौन-हिमायूंपुर के बीच जंगल में रास्ते पर बाइक सवार साले, ससुर और एक अन्य व्यक्ति ने उसे घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। एक गोली उसके दाहिने पैर की पिंडली में जा धंसी, जबकि दूसरी गोली बाइक की टंकी में लगी। गोली लगने से कृष्णा सड़क किनारे झाड़ियों में गिर गया। उसके शोर मचाने पर हमलावर मौके से भाग गए। जानकारी मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए। घायल कृष्णा को सीएचसी फतेहाबाद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगरा रेफर कर दिया गया। बताया गया है कि गोली पैर में ही धंसी हुई है। पीड़ित के भाई देवेंद्र कुमार ने थाना फतेहाबाद में तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। घटना की जानकारी पर एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद और डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि गोली कांड को लेकर जांच में पाया गया है कि पीड़ित युवक की तथाकथित पत्नी कशिश उर्फ माही पारस व ससुरालीजन से विवाद चल रहा है। लूट व गोली की सूचना मिली थी। लूट की सूचना गलत है। युवक के पैर में गोली लगी है, परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर मौके से कोई खोखा नहीं मिला है। गोली लगने की मेडिकल जांच कराई जा रही है कि गोली स्वयं मारी है या अन्य के द्वारा मारी गई है, इसकी जांच की जा रही है। तीन के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

Video: रायबरेली में अखाड़े में पहलवानों के बीच हुए 45 मुकाबले, नोएडा के आकाश बने दंगल केसरी

Video: रायबरेली में अखाड़े में पहलवानों के बीच हुए 45 मुकाबले, नोएडा के आकाश बने दंगल केसरी
Raebareli
30 Sep 2026

Video: गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर, घरों में घुसा पानी; सामान निकालकर पड़ोसियों के यहां ली शरण

Video: गोमती नदी का बढ़ा जलस्तर, घरों में घुसा पानी; सामान निकालकर पड़ोसियों के यहां ली शरण
Lucknow
30 Sep 2026

Video: नामांकन प्रक्रिया आनलाइन किए जाने से नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन

Video: नामांकन प्रक्रिया आनलाइन किए जाने से नाराज वकीलों ने किया प्रदर्शन
Balrampur
30 Sep 2026

Video: केशव प्रसाद मौर्य बोले- INDI गठबंधन बिखर चुका, ‘सरप्राइज हम देंगे’

Video: केशव प्रसाद मौर्य बोले- INDI गठबंधन बिखर चुका, ‘सरप्राइज हम देंगे’
Lucknow
30 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: कठुआ में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं-पुलिस में धक्का-मुक्की

Congress protests against CEC Gyanesh Kumar in Kathua
Kathua
30 Sep 2026
विज्ञापन

कैथल: 21 किलो गांजा फूल-पत्ती और 1.167 किलो अफीम बरामद, बाइक बंद होने पर पकड़ा गया आरोपी

Kaithal: 21 kg of cannabis (buds and leaves) and 1.167 kg of opium seized; accused caught after his motorcycle stalled.
Kaithal
30 Sep 2026

सोनीपत। प्लॉटों पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर ईशापुर खेड़ी के बीपीएल परिवारों ने किया प्रदर्शन

Sonipat: BPL families from Ishapur Khedi staged a protest demanding possession of their plots.
Sonipat
30 Sep 2026
विज्ञापन

नारनौल। प्राचार्य से अभद्र व्यवहार मामले में अनुदेशक रवि कुमार निलंबित, महिला अनुदेशक से मांगा स्पष्टीकरण

Narnaul: Instructor Ravi Kumar suspended over the incident of rude behavior towards the Principal; explanation sought from a female instructor.
Mahendragarh/Narnaul
30 Sep 2026

प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रिटायर्ड कर्मचारियों ने समाप्त किया पड़ाव, 8वें वेतन आयोग की टीओआर की समीक्षा समेत कई मांगें उठाईं

Retired employees ended their sit-in after submitting a memorandum addressed to the Prime Minister, raising several demands including a review of the 8th Pay Commission's Terms of Reference (ToR).
Jind
30 Sep 2026

आंखों में मिर्च डालकर भट्ठा मजदूर से 55 हजार रुपये और मोबाइल लूटास, छह आरोपी गिरफ्तार

Six accused arrested in laborer robbery case
Chandigarh-Punjab
30 Sep 2026

कोटकपूरा के मुक्तसर रोड पर कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, हादसे की CCTV फुटेज आई सामने

Man died in road accident
Chandigarh-Punjab
30 Sep 2026

ऊना: नाै देवियों के दर्शन के लिए पदयात्रा पर निकले राजस्थान के लक्ष्मण सिंह; चिंतपूर्णी न्यास की व्यवस्थाएं सराहीं

Una: Laxman Singh from Rajasthan embarks on a pilgrimage on foot to visit the nine goddesses; praises the arrangements made by the Chintpurni Trust.
Una
30 Sep 2026

कांगड़ा: ऐतिहासिक राजा का तालाब की देखभाल का जिम्मा अब नेरना महिला मंडल के हाथों में

Kangra: The responsibility of taking care of the historic Raja Ka Talab is now in the hands of Nerna Mahila Mandal.
Kangra
30 Sep 2026

कानपुर: पॉश इलाके कृष्णापुरम में लगा गंदगी का अंबार

Kanpur: Heaps of filth pile up in the posh Krishnapuram area
Kanpur
30 Sep 2026

कानपुर: सीओडी पुल पर उगी झाड़ियां, वाहन सवारों को निकलने में हो रही परेशानी

Kanpur: Overgrowth on COD Bridge causing difficulties for commuters
Kanpur
30 Sep 2026

महर्षि यूनिवर्सिटी में 'हनुमान अंश' की टीम ने स्टूडेंट्स से की बातचीत

Hanuman Ansh team interacts with students at Maharishi University Vishal and Shobhinav share their experiences in Noida
Noida
30 Sep 2026

वीडियो: शिमला में दिनभर खिली धूप, शाम को हल्के बादलों के साथ छाई धुंध

Bright sunshine in Shimla throughout the day; light clouds and haze set in by evening.
Himachal Pradesh
30 Sep 2026

नो एंट्री में घुसा कैंटर चालक, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने रोका तो कुचलने का आरोप

Canter driver enters 'No Entry' zone; accused of attempting to run over traffic police personnel who stopped him.
Fatehabad
30 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: गांदरबल में कांग्रेस का प्रदर्शन, सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

Indian National Congress Protests in Ganderbal, Demands CEC Gyanesh Kumar’s Resignation
Jammu and Kashmir
30 Sep 2026

जम्मू: रियासी में एक महीने का डिजाइन कोर्स संपन्न, 30 कारीगरों ने सीखी हस्तशिल्प की बारीकियां

One-month design course concludes in Reasi
Jammu
30 Sep 2026

Video: इजरायल भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सेवायोजन कार्यालय पर लगाए नारे

Video: इजरायल भेजे जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सेवायोजन कार्यालय पर लगाए नारे
Lucknow
30 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: बडगाम में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, संयुक्त ऑपरेशन में एक आतंकी ढेर

Budgam Encounter I One militant Neutralised In Joint Army
Jammu and Kashmir
30 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: कश्मीर में मत्स्य छात्रों का प्रदर्शन, एसआरओ वापस लेने और पात्रता मानदंड बदलने की मांग

Fisheries students stage a peaceful protest at SKUAST-K Rangil
Jammu and Kashmir
30 Sep 2026

जम्मू: सांबा में भाजपा का प्रदर्शन, एनसी-कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी; सीएम का पुतला फूंका

BJP protests in Samba
Jammu
30 Sep 2026

बिलासपुर: राष्ट्रपति के दौरे के लिए तैयारियां तेज, आनंदपुर साहिब से श्रीनयना देवी मंदिर तक व्यवस्थाओं का निरीक्षण

Bilaspur: Preparations for the President's visit intensify; arrangements inspected from Anandpur Sahib to Shri Naina Devi Temple.
Bilaspur
30 Sep 2026

कठुआ: ऑटोनॉमी प्रस्ताव के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, उमर सरकार का पुतला फूंका

BJP protests against autonomy resolution
Kathua
30 Sep 2026

जम्मू: नवरात्र से पहले चिनैनी में रामलीला की तैयारियां तेज, पुराने-नए कलाकार जुटे रिहर्सल में

Preparations for Ramlila in Chenani intensify ahead of Navratri
Jammu
30 Sep 2026

जम्मू: चेतन कुमार की मौत पर फूटा गुस्सा, परिजनों ने जम्मू-पठानकोट हाईवे किया जाम

Outrage over Chetan Kumar's death
Jammu
30 Sep 2026

लेह: लद्दाख में खिले लिलियम के फूल, एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के लिए पहली खेप को दिखाई हरी झंडी

LG Ladakh V.K. Saxena Flags Off Ladakh-Grown Lilium Flowers to Delh
Jammu and Kashmir
30 Sep 2026

जम्मू: जीएमसी डोडा में हिजाब को लेकर हंगामा, जीएनएम इंटर्न्स ने किया विरोध प्रदर्शन

Uproar over hijab at GMC Doda
Jammu
30 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed