{"_id":"6aa3c122441b4d290609fbfc","slug":"video-ima-president-secretary-and-treasurer-set-to-be-elected-unopposed-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आईएमए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव लगभग तय हो गया है। तीनों पदों पर एक-एक आवेदन है। सभी के प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने के बाद 13 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। अन्य पदों के लिए मतदान 27 सितंबर को होगा। आईएमए अध्यक्ष डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि आठ पदों पर 55 आवेदन आए हैं। आवेदनों की जांच करने के बाद 13 सितंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 20 सितंबर तक नाम वापसी होगी और 27 सितंबर को तोता के ताल स्थित कार्यालय में मतदान होगा।

... और पढ़ें