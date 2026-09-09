VIDEO: आगरा में जिमनास्टिक प्रतियोगिता का शुभारंभ

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आगरा में 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय उत्तर प्रदेशीय (जिमनास्टिक) प्रतियोगिता का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता 11 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता अंडर 14, 17 व 19 वर्ष बालक एवं बालिका वर्ग में खेली जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत पोनिया द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

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