VIDEO: शिविर में 17 अक्तूबर तक होंगे मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन

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आगरा में लायंस क्लब की ओर से बाग फरजाना रोड स्थित निखिल आई फाउंडेशन में आंखों की जांच और मोतियाबिंद ऑपरेशन का निशुल्क शिविर मंगलवार से शुरू हो रहा है। शिविर 17 अक्तूबर तक चलेगा। नेत्र सर्जन डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया की जरूरतमंद मरीज सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक शिविर का लाभ उठा सकते हैं।

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