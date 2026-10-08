{"_id":"6ac79173ec251ab3a1097d01","slug":"video-four-trains-from-agra-cantt-will-remain-cancelled-for-three-days-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा कैंट की चार ट्रेनें तीन दिन रहेंगी निरस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा और भूतेश्वर स्टेशनों पर यार्ड रिमॉडलिंग के काम के कारण आगरा कैंट से चलने और यहां आने वाली चार ट्रेनें तीन दिन निरस्त रहेंगी। आगरा कैंट-पलवल, पलवल-आगरा कैंट, आगरा कैंट-रुंधी और रुंधी-आगरा कैंट ट्रेनें 8 से 10 अक्तूबर तक प्रभावित रहेंगी। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 01941 आगरा कैंट-पलवल और 01942 पलवल-आगरा कैंट ट्रेन 8 से 10 अक्तूबर तक निरस्त रहेंगी। इसी तरह 01943 आगरा कैंट-रुंधी और 01944 रुंधी-आगरा कैंट ट्रेन भी तीन दिनों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा 64957 आगरा कैंट-पलवल ट्रेन 9 और 10 अक्तूबर तथा 64958 पलवल-आगरा कैंट ट्रेन 10 और 11 अक्तूबर को निरस्त रहेगी। यात्रा से पहले यात्री एनटीईएस एप से ट्रेनों की जानकारी कर लें।

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