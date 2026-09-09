{"_id":"6aa1142c6a6f7f78490706fb","slug":"video-fire-at-agra-municipal-corporation-crucial-tax-department-records-reduced-to-ashes-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा नगर निगम में आग: टैक्स विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर खाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: आगरा नगर निगम में आग: टैक्स विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जलकर खाक
आगरा नगर निगम के कमरा नंबर 101 में आग लगने की सूचना है। इस घटना में टैक्स विभाग के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के जलने की खबर है। आग की चपेट में आने से असेसमेंट रजिस्टर, बिल और पत्रावलियां जल गईं। अलमारी में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी राख हो गए।
रिकॉर्ड जलने से टैक्स विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच का इंतजार किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।