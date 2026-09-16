यूपी न्यूज: 'साहब पत्नी करती है पिटाई...सास भी नहीं रोकती', थाने पहुंचे एक साथ दो पति; मामला सुन पुलिस चकराई

केस 1:

ससुराल में मारपीट का आरोप दोपहर एक बजे, फिरोजाबाद निवासी रूप किशोर बैग लेकर थाने पहुंचा और खुद को बचाने की गुहार लगाई। इसी बीच, दो महिलाएं वहां पहुंचीं और युवक की पिटाई शुरू कर दी। थाने में मौजूद लोगों ने युवक को महिलाओं से बचाया, जिसके बाद महिलाएं धमकी देकर चली गईं। युवक रूप किशोर ने बताया कि उसकी शादी तीन साल पहले दिगनेर निवासी गौरी से हुई थी और उनकी एक दो साल की बच्ची है। पत्नी गौरी अपनी मां के साथ मायके में रह रही है और ससुराल जाने को तैयार नहीं है। युवक का आरोप है कि पत्नी हर माह पैसों की मांग करती है और बहाने से बुलाकर सास और पत्नी मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। युवक ने बताया कि वह जोधपुर में प्राइवेट नौकरी करता है और मंगलवार सुबह जब वह ससुराल पहुंचा तो पहले पैसे छीन लिए गए और फिर मारपीट की गई, जिससे उसके कपड़े भी फट गए।



