अंजलि मौत प्रकरण: अंतिम संस्कार के बाद चिता की राख में मिली छेनी, पोस्टमार्टम पर उठे सवाल; परिजनों को ये शक

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मृतका अंजलि के जेठ विजय सिंह का आरोप है कि वह जब श्मशान घाट पर फूल बीनने गए, तो शव के अवशेषों के पास से लोहे की छेनी मिली। आशंका है कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही के चलते ऐसा हुआ होगा। शरीर में छेनी लापरवाही के कारण छूटी है। वहीं, इसकी सूचना पर थाना पुलिस की टीम गांव में जांच को पहुंची। पुलिस का कहना है कि अंजलि के शव का पोस्टमार्टम तीन डॉक्टरों के विशेषज्ञ पैनल और पूरी वीडियोग्राफी की निगरानी में हुआ था। ऐसे में इस तरह की चूक की गुंजाइश न के बराबर है। फिर भी परिजनों द्वारा उठाए गए इस नए पहलू और छेनी मिलने के मामले की हर कोण से जांच कराई जा रही है।बता दें कि रविवार रात शिकोहाबाद पुलिस द्वारा चोरी के शक में गांव लभौआ निवासी गौरव को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उसकी गर्भवती पत्नी अंजलि की सोमवार को प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। परिजन ने पुलिस पर धक्का-मुक्की और पेट में लात मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में छह पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने सोमवार को ही निलंबित कर दिया था।पूरे मामले की जांच एएसपी शिकोहाबाद जयबिंद कुमार गुप्ता कर रहे हैं। परिजन से बात करने पहुंचे एएसपी जयबिंद गुप्ता ने परिजनों को बताया कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है। उन्होंने छेनी के तथ्य को स्पष्ट करने के लिए परिजन को थाने बुलाकर वीडियोग्राफी दिखाए जाने की पेशकश की है।