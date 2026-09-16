जनकपुरी महोत्सव 2026: सड़क-नाली से जल निकासी तक सुधरेगी व्यवस्था, इन विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास

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मेयर ने कहा कि जनकपुरी महोत्सव के अब तक के आयोजनों में इस बार क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा विकास बजट दिया गया है। निगम आयोजन से पहले और गुणवत्ता के साथ सभी काम कराएगा। जनकपुरी में होने वाले कार्यों से सड़क, नाली और जल निकासी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पूरे क्षेत्र को एलईडी लाइटों से रोशन किया जाएगा।इस दौरान जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति अध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गोयल, मुख्य संयोजक मनोज बंसल, मुख्य संरक्षक संतोष कटारा, मुख्य समन्वयक धर्मेश जैन, कोषाध्यक्ष आकाश ग्वाला, पार्षद वेद प्रकाश गोस्वामी मौजूद रहे।जनकपुरी आयोजन समिति की मांग पर क्षेत्रीय पार्षद वेद प्रकाश गोस्वामी ने बाबरपुर रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है लेकिन पांच महीने से नगर निगम सदन आयोजित न होने के कारण यह प्रस्ताव लगा ही नहीं। नगर निगम सदन में पारित होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा तब नाम बदलेगा। ऐसे में जनकपुरी आयोजन से पहले बाबरपुर रोड का नाम बदलना मुमकिन नहीं है। पार्षद वेद प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि सदन का अधिवेशन न होने के कारण यह प्रस्ताव पेश नहीं हो पाया है। प्रयास है कि इस महीने सदन में प्रस्ताव पास हो जाए। इसके बाद लखनऊ से नहीं भी हुआ तो भी बदले हुए नाम का बोर्ड लगा देंगे।