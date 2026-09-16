यूपी: भाई की मौत हुई तो परिवार संग लापता हुआ युवक, घरवालों ने रखा 20 हजार का इनाम; पुलिस भी तलाश में जुटी

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चिरंजी नगर निवासी संध्या ने बताया कि उनके भाई राजू की 15 दिन पहले आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। परिवार शोक में था। भाई संदीप मजदूरी करता है। 11 सितंबर की दोपहर वे पत्नी और बेटे को साथ लेकर घर से निकल गया। इसके बाद वापस नहीं आया। परिजन ने हर संभावित स्थान पर उनकी तलाश की लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा।परिजन ने मंगलवार को थाना जगदीशपुरा पहुंचकर घटना की जानकारी दी है। इस पर गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में तीनों जाते हुए नजर आए हैं। वह कहां गए। उनकी तलाश में टीम लगाई जा रही है। उधर, परिजन ने सोशल मीडिया पर तीनों के फोटो शेयर किए हैं।