VIDEO: हादसे में किसान की मौत पर प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र के नगला भरी निवासी किसान नाथूराम की दो सप्ताह पूर्व अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई थी। मृतक के बेटे की तहरीर पर रविवार को पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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