VIDEO: बाजार में दिखी रक्षाबंधन की राैनक, खरीदारों की उमड़ी भीड़

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आगरा के खेरागढ़ में रक्षा बंधन पर्व को लेकर बुधवार को कस्बे के बाजारों में खूब रौनक रही। राखी, मिठाई, चूड़ी और उपहारों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। इस बार तुलसी, रुद्राक्ष और मोती से सजी पारंपरिक राखियों की सबसे अधिक मांग रही। वहीं घेवर की दुकानों पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। मिठाइयों और घेवरों की भी जमकर बिक्री हुई।

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