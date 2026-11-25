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VIDEO: सड़क हादसे में पूर्व सैनिक और पत्नी की मौत, परिवार में मचा कोहराम।
मलपुरा।आगरा के अर्जुन नगर में हुए सड़क हादसे में धनौली के मयूर विहार निवासी पूर्व सैनिक सुखविंदर सिंह (40) और उनकी पत्नी रेखा कुमारी (38) की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और कॉलोनी में मातम पसर गया।
सुखविंदर सिंह मूलरूप से राजस्थान के रूपवास क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव के रहने वाले थे। वह करीब आठ वर्ष से पत्नी और बच्चों के साथ धनौली के मयूर विहार कंचनपुर में रह रहे थे। दंपती की मौत से उनके 13 वर्षीय पुत्री सौम्या उर्फ माही और 11 वर्षीय पुत्र आरव के सिर से माता-पिता का साया उठ गया। घटना से कॉलोनीवासी भी स्तब्ध हैं।
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