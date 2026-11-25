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विज्ञापन आगरा के थाना क्षेत्र के चंदीपुरा गांव में मंगलवार शाम जमीन पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। फायरिंग के आरोप से गांव में दहशत फैल गई। मंजू देवी (30) गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर किया गया है। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। तनाव को देखते हुए कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है।

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जानकारी के अनुसार, सीताराम और जगदीश पक्ष के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार शाम दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि जगदीश पुत्र भूप सिंह और उनके साथियों ने हमला किया। इसी दौरान राघवेंद्र पुत्र रामनाथ पर गोली चलाने का आरोप है। मंजू देवी पत्नी योगेश गंभीर रूप से घायल है।

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मारपीट में पहले पक्ष के सीताराम (64), पुत्र रामस्वरूप, मुकेश (20), पुत्र प्रेम सिंह, जितेंद्र (20), पुत्र चंपाराम और आठ वर्षीय पूनम, पुत्री हरिशंकर घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से गुड्डी देवी, निरोत्तम सिंह पुत्र वीरी सिंह, माताप्रसाद और राघवेंद्र पुत्र रामनाथ घायल हुए। दूसरे पक्ष के घायलों को उपचार के लिए शमसाबाद भेजा गया। घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

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सूचना मिलते ही सर्किल के कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। गंभीर हालत में मंजू देवी को आगरा रेफर किया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर निगरानी की जा रही है।



