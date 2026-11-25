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यूपी विधानसभा चुनाव-2027 की बिसात बिछाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने खेरागढ़ से ब्राह्मण और एत्मादपुर की सामान्य सीट पर पिछड़ा कार्ड खेलते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण और छावनी सीट पर भी अघोषित लड़ाके तय हो गए हैं, जबकि भाजपा और सपा-कांग्रेस गठबंधन में अभी टिकटों पर मंथन जारी है।

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बसपा नेतृत्व ने एत्मादपुर सामान्य सीट से पिछड़ा वर्ग के सर्वेश बघेल को मैदान में उतारा है। इससे पहले पार्टी जातीय समीकरणों को साधते हुए खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरे के रूप में नीरज रावत को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। चुनाव से करीब चार महीने पहले ही पार्टी ने पांच सीटों पर स्थिति लगभग स्पष्ट कर बढ़त बनाने की कोशिश की है।

जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज है।

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2017 और 2022 के बाद जहां एक तरफ भाजपा के पास तीसरी बार क्लीन स्वीप कर हैट्रिक लगाने का मौका है। वहीं, दूसरी तरफ 2007 और 2012 में छह-छह सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बसपा के सामने खिसकते जनाधार को बचाने की कड़ी चुनौती है। पिछले दो चुनावों में बसपा का हाथी भाजपा के कमल के आगे चारों खाने चित हो गया था। पिछले चुनाव में तीसरे से दूसरे स्थान पर पहुंची समाजवादी पार्टी, पीडीए के रथ पर सवार होकर जिले में 15 साल का सूखा खत्म होने की आस में परिवर्तन की ताल ठोक रही है।



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दूसरी ओर, सपा-कांग्रेस गठबंधन और सत्तारूढ़ भाजपा में अंदरखाने टिकट वितरण को लेकर खींचतान का दौर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार, सपा में टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त होने के कारण पेच फंसा है।



