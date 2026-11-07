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VIDEO: दिवाली पर रंगीन रोशनी से जगमग हुआ एकलव्य स्टेडियम

Arun Parashar

Updated Sat, 07 Nov 2026 09:40 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 09:40 PM IST







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दिवाली के त्योहार से पहले शहर का एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। स्टेडियम परिसर में की गई आकर्षक रोशनी ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। शाम होते ही रंग-बिरंगी लाइटों से सजा पूरा परिसर आकर्षक नजर आया। ... और पढ़ें

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