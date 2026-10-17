{"_id":"6ad393d30525e1da41033865","slug":"video-eidgah-kheria-rob-closed-people-forced-to-cross-railway-tracks-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ईदगाह-खेरिया आरओबी बंद, जान जोखिम में डाल पटरियों से गुजरने को मजबूर लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बंद होते ही शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। रास्ता बंद होने से परेशान लोग संकरी गलियों से निकलने लगे। दूसरी ओर हालात ऐसे बने कि आरपीएफ की मौजूदगी में लोगों ने आरओबी की रोक फांदकर पैदल ही दूसरी ओर निकलना शुरू कर दिया। यातायात संभालने के लिए आरपीएफ और पुलिस तैनात रही, जबकि नगर निगम की टीम ने कुछ स्थानों से अतिक्रमण हटाया।

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