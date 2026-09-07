VIDEO: शिक्षा: डायोसिस के 62 स्कूलों की जांच रिपोर्ट न देने वाले अधिकारियों पर गिरेगी गाज

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आगरा। डायोसिस से जुड़े 62 स्कूलों की जमीन और पुरानी शिक्षा समितियों की वैधता की जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। करीब छह महीने पहले तत्कालीन बीएसए जितेंद्र गोंड ने जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में खंड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर महेश चंद और खंड शिक्षा अधिकारी बाह अमरनाथ को शामिल किया गया था। दोनों अधिकारियों ने जांच तो की, लेकिन रिपोर्ट विभाग को पेश नहीं की। अब विभाग दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

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