VIDEO: कुल्हाड़ा की पहाड़ियों पर ड्रोन से अवैध खनन की पड़ताल

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आगरा के खेरागढ़ तहसील क्षेत्र के राजस्थान सीमावर्ती गांव कुल्हाड़ा स्थित अरावली की पहाड़ियों पर रविवार को खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से ड्रोन से निगरानी कर अवैध खनन की जांच की। टीम ने पहाड़ी क्षेत्र का हवाई सर्वे कर संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण किया। सीमावर्ती गांव कुल्हाड़ा की अरावली पहाड़ियों के राजस्थान क्षेत्र में क्रेशर मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर पत्थर खनन किया जा रहा है। लगातार हो रही खुदाई से कई पहाड़ियां अस्तित्व खोने की कगार पर पहुंच गई हैं। कई स्थानों पर सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की सीमा में भी चोरी छिपे खनन किए जाने की शिकायतें आती रहती हैं। खनन अधिकारी मिथलेश पांडे ने बताया कि सख्ती, नियमित कार्रवाई और ड्रोन निगरानी से अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाया गया है। विभागीय टीम लगातार निगरानी कर रही है।

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