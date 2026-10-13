VIDEO: मरीजों की जान बचाने के लिए किया रक्तदान

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आगरा में रोटरी क्लब आगरा वेस्ट की ओर से सोमवार को एसएन मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में लगे शिविर में पांच लोगों ने रक्तदान किया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की विभागाध्यक्ष डॉ. नीतू चौहान और क्लब अध्यक्ष निवेदिता दिनकर ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र दिए। शिविर में वेद सिनसिनवार, नितिन शर्मा, अरुण जैन, दिनकर सक्सेना मौजूद रहे।

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