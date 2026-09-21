VIDEO: मरीजों की जान बचाने के लिए किया रक्तदान

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आगरा में आगरा नरेश श्याम भक्त सेवा समिति की ओर से खाटू श्याम मंदिर, जीवनीमंडी में लगे शिविर में 56 लोगों ने रक्तदान किया। एकत्रित रक्त से जरूरतमंद मरीजों का उपचार होगा। शिविर में अध्यक्ष अमन गर्ग, मोहित अग्रवाल, गगन गर्ग, नीरज गर्ग, सौरभ बंसल, सचिन अग्रवाल, यश अग्रवाल, विशाल बिंदल आदि मौजूद रहे।

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