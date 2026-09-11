VIDEO: जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बीमार, राम भरोसे इंतजाम

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मर्ज का इलाज देने वाला जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बीमार है। यहां पर चिकित्सकीय सेवाएं दम तोड़ रही हैं। एक्सरे मशीन खराब होने से आधे से ज्यादा मरीजों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। अल्ट्रासाउंड के लिए भी महीने भर की तारीख मिल रही है। घंटों इंतजार के बाद बमुश्किल जांच हो पा रही है।

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