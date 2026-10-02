VIDEO: जर्जर पानी की टंकी जमींदोज, नई से जलापूर्ति शुरू

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आगरा के खेरागढ़ कस्बे के बाईपास स्थित नगर पंचायत परिसर में शुक्रवार को करीब 48 साल पुरानी जर्जर ओवरहेड टैंक (ओएचटी) को पोकलेन मशीन से ध्वस्त करा दिया गया। जर्जर टंकी से हादसे की आशंका को देखते हुए नगर पंचायत ने इसे हटाने की कार्रवाई की। नगर पंचायत अध्यक्ष सुधीर गर्ग गुड्डू ने बताया जर्जर हो चुकी टंकी से हादसे की आशंका बनी हुई थी। नगर पंचायत ने एक लाख 70 हजार लीटर क्षमता की नई ओवरहेड टंकी का निर्माण कराया है। नई टंकी से करीब 15 दिन पहले से जलापूर्ति शुरू हो चुकी है।

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