हाईवे पर पलटी होंडा सिटी कार: अचानक गोवंश सामने आने से हुआ हादसा, युवक की माैत; महिला घायल

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घटना शुक्रवार देर रार करीब 11 बजे की है। कुरावली क्षेत्र में एनएच 34 पर चंडीगढ़ की ओर से आ रही होंडा सिटी कार अचानक गोवंश सामने आने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 23 वर्षीय पार्थ सिंह निवासी चंडीगढ़, जो कार चला रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिस वजह से पार्थ की मां सरोज देवी को मामूली चोट लगी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने पार्थ को सीएचसी कुरावली में भर्ती कराया। उपचार के दौरान पार्थ ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पार्थ की मां की बहन साधना सिंह क्रीड़ा अधिकारी मैनपुरी के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने पार्थ का शव मोर्चरी में रखवाया है।