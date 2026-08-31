VIDEO: बाइक फिसलने से श्रद्धालु घायल

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आगरा के कस्बा फतेहाबाद से रविवार को बटेश्वर मंदिर में दर्शन करने आया था। वापस लाैटते समय जितेंद्र कुमार निवासी जमुना गली, फतेहाबाद वन चेतना केंद्र के पास बाइक फिसलने से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय डॉक्टर से उपचार कराया। उपचार के बाद वह अपने गंतव्य को रवाना हो गया।

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