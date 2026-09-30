VIDEO: गांवों में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग

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आगरा के अछनेरा थाना परिसर में मंगलवार को ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर पुलिस अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों से गांवों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने ग्राम प्रधानों से ग्रामीणों के सहयोग से रात्रि गश्त और पहरेदारी कराने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की। बैठक में गीतम प्रधान अरदाया, प्रधानपति जगवीर सिंह, मंडल अध्यक्ष लवकुश शर्मा, महेश, पिंकी सरपंच आदि मौजूद रहे।

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