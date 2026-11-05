{"_id":"6aeca2f6c302d5295304fc7e","slug":"video-counseling-conducted-for-95-neet-ug-students-2026-11-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नीट यूजी के 95 छात्र-छात्राओं की हुई काउंसिलिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में नीट यूजी की काउंसिलिंग चल रही है। इसमें आठ कॉलेजों की यूजी की 241 सीटों पर प्रवेश होगा। इनमें से 95 सीटों पर प्रवेश हो चुके हैं। काउंसिलिंग 7 नवंबर तक चलेगी। नीट काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद के एफएच मेडिकल कॉलेज, मथुरा के कांति देवी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, कृष्णमोहन मेडिकल कॉलेज, एसकेएस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, आरएसएस मेडिकल कॉलेज, केडी डेंटल कॉलेज और शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज में यूजी की 241 सीटें हैं। प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें सीट पर प्रवेश दिया जा रहा है।

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