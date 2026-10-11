VIDEO: कांग्रेसियों पर रहा पहरा, घर में किए नजरबंद

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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होने का एलान करने वाले कई कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। पुलिस शुक्रवार रात ही कांग्रेसियों के घर पहुंच गई थी। सीजेपी ने 10 अक्तूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए दिल्ली में प्रदर्शन का एलान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इसमें शामिल होने की बात कही थी। ऐसे में पुलिस ने कई नेताओं को शुक्रवार की रात ही नजरबंद कर दिया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है। कांग्रेस के महानगर महामंत्री अदनान कुरैशी को भी घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का अंत निकट है।

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