{"_id":"6abd50738b5e324f370a7440","slug":"video-clash-over-property-dispute-fir-registered-against-four-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बंटवारे के विवाद में मारपीट, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव विप्रावली तिकोनिया में पैतृक कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर मारपीट के मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांव विप्रावली निवासी सत्यवीर पुत्र हिम्मत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 12 सितंबर की शाम भूमि के बंटवारे को लेकर बाल बिहारी से फोन पर बातचीत हुई थी। आरोप है कि इस दौरान गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद 14 सितंबर की शाम वह अपने परिजनों के साथ बाल बिहारी की दुकान पर बातचीत करने पहुंचे। आरोप है कि वहां बाल बिहारी, राधेश्याम, धर्मेंद्र सिंह और करन ने एकराय होकर लाठी-डंडों और सरिया से हमला कर दिया। बीचबचाव करने पहुंचे चाचा और भाइयों के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया 112 पर फोन करने के दौरान उसका करीब 30 हजार रुपये कीमत का मोबाइल तोड़ने का प्रयास किया गया। थाने जाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मारपीट में उसके सिर, हाथ और छाती में चोटें आईं। एसीपी अनिल कुमार ने बताया पुलिस ने सत्यवीर की तहरीर पर बाल बिहारी, राधेश्याम, धर्मेंद्र सिंह और करन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

... और पढ़ें