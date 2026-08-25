{"_id":"6a8d4f67febf8d1c8c0653f9","slug":"video-cables-worth-10-lakh-stolen-from-defence-corridor-site-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डिफेंस कॉरिडोर की साइट से 10 लाख का केबल चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बीझामई में बन रहे विद्युत उपकेंद्र की निर्माणाधीन साइट से करीब 1000 मीटर केबल चोरी हो गया। इसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपये है। सुपरवाइजर प्रशांत नगाइच की शिकायत पर थाना एकता में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांट्रेक्टर अनुराग मिश्रा की कंपनी अनुबंध के तहत विद्युत उपकेंद्र का निर्माण करा रही है। महुआखेड़ा कट पर विभाग की ओर से रखे केबल के दो ड्रमों से करीब 1000 मीटर केबल चोरी होने का आरोप है। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए जा रहे हैं।

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